충남대·공주대 통합 ‘찬성’…“글로컬대학 본지정 탄력”

입력 2025.08.07 (21:55) 수정 2025.08.07 (22:00)

[앵커]

지역 대학들의 명운이 걸린 마지막 글로컬대학 선정이 다음 달로 다가왔습니다.

충남대와 공주대는 통합을 전제로 예비지정된 상태였는데, 구성원 찬반 투표 결과 찬성 의견이 과반을 넘겨 중요한 고비를 넘겼습니다.

두 대학은 글로컬대학 본지정을 위한 실행계획서를 곧 교육부에 제출할 예정입니다.

양민오 기자입니다.

[리포트]

충남대와 공주대 통합을 전제로 글로컬대학 본지정 실행계획서 제출에 대한 의견을 묻는 찬반 표결에 충남대는 교수와 직원, 학생 등 51%가 참여한 가운데 주체별로 환산한 결과 60.8%가 찬성했습니다.

공주대도 교원과 직원·조교, 학생 등 모든 주체의 찬성률이 과반을 넘겼습니다.

글로컬 대학 본지정에 필요한 큰 고비를 넘긴 것입니다.

충남대와 공주대는 이 투표 결과를 바탕으로 본지정을 위한 실행계획서를 오는 11일까지 교육부에 제출하기로 했습니다.

[조철희/충남대 기획처장 : "본지정 계획서에는 필히 구성원 의견수렴을 담는 부분이 있습니다. 투표 결과가 그 부분에 고스란히 담길 것입니다."]

두 대학은 글로컬대학에 선정되면 광역단체를 넘어선 통합을 통해 최대 규모의 대학을 육성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[정남수/공주대 기획처장 : "지역의 잠재력을 최고 대학의 성장동력으로 삼아서, 다시 그 성과를 지역과 나눌 수 있는 대학이 되도록 하겠습니다."]

충남대와 공주대 외에 대전에서는 한밭대와 한남대가, 충남에서는 순천향대와 연암대, 한서대가 각각 단독으로 본지정 실행계획서를 준비하고 있습니다.

지난해까지 대전과 세종, 충남에서는 글로컬대학에 본지정된 대학은 건양대 1곳 뿐입니다.

지역 고등교육 생태계의 사활이 걸린 것으로 평가되는 글로컬대학 선정이 막바지에 이른 가운데 어떤 성적표가 나올 지 관심이 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 양민오입니다.

촬영기자:강수헌

