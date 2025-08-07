국민의힘 “기후에너지부 호남유치 선언, 행정수도 해체작업”

동영상 고정 취소

국민의힘 대전시당은 오늘 논평을 통해 해양수산부 이전에 이어 여당이 기후에너지부까지 호남 유치를 선언한 것은 행정수도 해체 작업이라고 주장했습니다.



국민의힘은 논평에서 행정수도 완성이라는 대의가 훼손했다며, 이쯤되면 민주당은 세종시 폐지안을 발의하라고 비판했습니다.



국민의힘은 이어 대통령실 이전도 신속추진과제에 담겼지만 언제 착공하는지 가늠조차 할 수 없다며, 충청지역민들의 비판을 받을 것이라고 주장했습니다.



