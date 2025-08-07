국민의힘 “기후에너지부 호남유치 선언, 행정수도 해체작업”
입력 2025.08.07 (21:56) 수정 2025.08.07 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국민의힘 대전시당은 오늘 논평을 통해 해양수산부 이전에 이어 여당이 기후에너지부까지 호남 유치를 선언한 것은 행정수도 해체 작업이라고 주장했습니다.
국민의힘은 논평에서 행정수도 완성이라는 대의가 훼손했다며, 이쯤되면 민주당은 세종시 폐지안을 발의하라고 비판했습니다.
국민의힘은 이어 대통령실 이전도 신속추진과제에 담겼지만 언제 착공하는지 가늠조차 할 수 없다며, 충청지역민들의 비판을 받을 것이라고 주장했습니다.
국민의힘은 논평에서 행정수도 완성이라는 대의가 훼손했다며, 이쯤되면 민주당은 세종시 폐지안을 발의하라고 비판했습니다.
국민의힘은 이어 대통령실 이전도 신속추진과제에 담겼지만 언제 착공하는지 가늠조차 할 수 없다며, 충청지역민들의 비판을 받을 것이라고 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국민의힘 “기후에너지부 호남유치 선언, 행정수도 해체작업”
-
- 입력 2025-08-07 21:56:19
- 수정2025-08-07 22:01:35
국민의힘 대전시당은 오늘 논평을 통해 해양수산부 이전에 이어 여당이 기후에너지부까지 호남 유치를 선언한 것은 행정수도 해체 작업이라고 주장했습니다.
국민의힘은 논평에서 행정수도 완성이라는 대의가 훼손했다며, 이쯤되면 민주당은 세종시 폐지안을 발의하라고 비판했습니다.
국민의힘은 이어 대통령실 이전도 신속추진과제에 담겼지만 언제 착공하는지 가늠조차 할 수 없다며, 충청지역민들의 비판을 받을 것이라고 주장했습니다.
국민의힘은 논평에서 행정수도 완성이라는 대의가 훼손했다며, 이쯤되면 민주당은 세종시 폐지안을 발의하라고 비판했습니다.
국민의힘은 이어 대통령실 이전도 신속추진과제에 담겼지만 언제 착공하는지 가늠조차 할 수 없다며, 충청지역민들의 비판을 받을 것이라고 주장했습니다.
-
-
정재훈 기자 jjh119@kbs.co.kr정재훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.