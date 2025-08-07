국힘 전북도당 “이춘석, 의원직 즉각 사퇴해야”
입력 2025.08.07 (21:56) 수정 2025.08.07 (22:07)
국민의힘 전북도당이 보도자료를 통해 주식 차명 거래 의혹을 받고 있는 이춘석 국회의원의 의원직 사퇴를 촉구했습니다.
청렴성과 도덕성이 필수인 국회 법제사법위원장직을 맡았던 이 의원의 차명 거래 의혹은 전북 정치의 수치라고 지적했습니다.
