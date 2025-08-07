대전시, 딥테크 육성사업 공모 선정…국비 105억 확보
입력 2025.08.07 (21:56) 수정 2025.08.07 (22:01)
대전시가 과학기술정보통신부가 주관하는 '딥테크 스케일업 밸리 육성사업' 공모에 선정돼 국비 105억 원을 확보했습니다.
대전시는 지원되는 국비를 포함해 총 사업비 136억 원을 투입해 2028년까지 대덕연구개발특구를 중심으로 로봇드론지원센터 조성 등에 나설 계획입니다.
대전시는 지원되는 국비를 포함해 총 사업비 136억 원을 투입해 2028년까지 대덕연구개발특구를 중심으로 로봇드론지원센터 조성 등에 나설 계획입니다.
대전시, 딥테크 육성사업 공모 선정…국비 105억 확보
입력 2025-08-07 21:56:39
수정2025-08-07 22:01:35
최선중 기자 best-ing@kbs.co.kr
