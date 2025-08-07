교감급 이상 299명 인사…교육국장 한유선

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도교육청은 오늘(7일) 교감급 이상 교육공무원 299명에 대한 인사를 발표했습니다.



도교육청 교육국장에는 한유선 중등교육과장, 공보담당관에는 김진규 문화교육팀장이 임명됐습니다.



교육장엔 춘천은 장진호 정책기획과장, 영월은 신동훈 단구초등학교 교장, 양구는 김애자 임당초등학교 교장이 선임됐습니다.



이번 인사는 다음 달(9월)부터 시행됩니다.



