김윤덕 국토부 장관 “가덕신공항, 현명한 방법 모색”
입력 2025.08.07 (21:57) 수정 2025.08.07 (21:59)
가덕도신공항 건설 지연과 관련해, 김윤덕 국토교통부 장관이 오늘(7일) 신공항 예정지를 방문해 공항 건설 분야 전문가들과 간담회를 가졌습니다.
김 장관은 간담회에서, "정부에서 결정한 일이며 국민과의 약속을 지킬 수 있도록 현명한 방법을 찾겠다"고 밝혔습니다.
간담회에서는 부지 조성공사 추진 방향과 조류 충돌, 통합적인 사업 관리 체계 등 다양한 내용이 활발하게 논의됐습니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
