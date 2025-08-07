국제

트럼프, 중동 국가들에 이스라엘과 관계 정상화 촉구

입력 2025.08.07 (21:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 중동 지역 국가들에 이스라엘과 관계 정상화를 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "이제 이란이 만들고 있던 핵무기가 완전히 없어진 만큼 모든 중동 국가가 '아브라함 협정'에 참여하는 게 나에게 매우 중요하다"고 밝히면서, "이건 중동의 평화를 보장할 것"이라고 강조했습니다.

'아브라함 협정'은 트럼프 대통령 첫 임기 때인 2020∼2021년에 미국 중재로 아랍에미리트(UAE), 바레인, 모로코, 수단 등 4개국이 이스라엘과 외교관계 수립에 합의한 일련의 협정을 의미합니다.

트럼프 2기 행정부는 사우디아라비아, 시리아, 레바논 등 다른 중동 국가들을 아브라함 협정에 추가로 참여시키려고 노력해왔지만 이스라엘이 하마스와 이란과 무력 충돌을 계속하는 동안에는 다른 국가들을 설득하는 데 어려움을 겪어왔습니다.

트럼프 대통령은 아브라함 협정을 자신이 주요 업적으로 여겨왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프, 중동 국가들에 이스라엘과 관계 정상화 촉구
    • 입력 2025-08-07 21:57:29
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 중동 지역 국가들에 이스라엘과 관계 정상화를 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "이제 이란이 만들고 있던 핵무기가 완전히 없어진 만큼 모든 중동 국가가 '아브라함 협정'에 참여하는 게 나에게 매우 중요하다"고 밝히면서, "이건 중동의 평화를 보장할 것"이라고 강조했습니다.

'아브라함 협정'은 트럼프 대통령 첫 임기 때인 2020∼2021년에 미국 중재로 아랍에미리트(UAE), 바레인, 모로코, 수단 등 4개국이 이스라엘과 외교관계 수립에 합의한 일련의 협정을 의미합니다.

트럼프 2기 행정부는 사우디아라비아, 시리아, 레바논 등 다른 중동 국가들을 아브라함 협정에 추가로 참여시키려고 노력해왔지만 이스라엘이 하마스와 이란과 무력 충돌을 계속하는 동안에는 다른 국가들을 설득하는 데 어려움을 겪어왔습니다.

트럼프 대통령은 아브라함 협정을 자신이 주요 업적으로 여겨왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
정창화
정창화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.