“사하구 수영장에 폭발물” 신고…100여 명 대피
입력 2025.08.07 (21:58) 수정 2025.08.07 (21:59)
오늘(7일) 오후 2시 반쯤 부산 사하구의 한 수영장에 "폭발물을 설치했다"는 신고가 접수돼 100여 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.
부산경찰청은 경찰특공대 등 40여 명을 투입해 1시간가량 해당 스포츠센터를 수색한 결과, 폭발물은 없었다고 밝혔습니다.
또 유심칩이 없는 분실 휴대전화의 '긴급통화'로 신고가 접수된 것으로 보고 통신사의 협조를 구해 신고자를 추적하고 있습니다.
