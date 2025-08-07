주차된 차에 불 지르려 한 50대 영장 신청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산 부산진경찰서는 거리에 주차된 차에 불을 지르려 한 혐의로 50대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.



이 남성은 오늘(7일) 새벽 5시 반쯤 부산진구 한 편의점에서 일회용 라이터를 훔친 뒤, 도로에 주차된 승용차 2대 위에 비닐봉지와 종이상자를 올려놓고 불을 붙이려 한 혐의를 받고 있습니다.



