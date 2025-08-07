주차된 차에 불 지르려 한 50대 영장 신청
입력 2025.08.07 (21:58) 수정 2025.08.07 (21:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산 부산진경찰서는 거리에 주차된 차에 불을 지르려 한 혐의로 50대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.
이 남성은 오늘(7일) 새벽 5시 반쯤 부산진구 한 편의점에서 일회용 라이터를 훔친 뒤, 도로에 주차된 승용차 2대 위에 비닐봉지와 종이상자를 올려놓고 불을 붙이려 한 혐의를 받고 있습니다.
이 남성은 오늘(7일) 새벽 5시 반쯤 부산진구 한 편의점에서 일회용 라이터를 훔친 뒤, 도로에 주차된 승용차 2대 위에 비닐봉지와 종이상자를 올려놓고 불을 붙이려 한 혐의를 받고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 주차된 차에 불 지르려 한 50대 영장 신청
-
- 입력 2025-08-07 21:58:23
- 수정2025-08-07 21:59:58
부산 부산진경찰서는 거리에 주차된 차에 불을 지르려 한 혐의로 50대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.
이 남성은 오늘(7일) 새벽 5시 반쯤 부산진구 한 편의점에서 일회용 라이터를 훔친 뒤, 도로에 주차된 승용차 2대 위에 비닐봉지와 종이상자를 올려놓고 불을 붙이려 한 혐의를 받고 있습니다.
이 남성은 오늘(7일) 새벽 5시 반쯤 부산진구 한 편의점에서 일회용 라이터를 훔친 뒤, 도로에 주차된 승용차 2대 위에 비닐봉지와 종이상자를 올려놓고 불을 붙이려 한 혐의를 받고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.