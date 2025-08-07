제주국제관악제 내일 개막…광복 80주년 행진도

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해로 30주년을 맞은 2025년 제주국제관악제 여름 시즌과 제20회 제주국제관악콩쿠르가 오늘(7일)부터 시작된 가운데 관악제 개막 공연이 내일(8일) 저녁 제주아트센터에서 열립니다.



오는 16일까지 열흘간 이어지는 관악제에선 광복 80주년을 기념한 군악대 특별 공연과 국내외 관악대 시가행진, 경축음악회를 비롯해 세계 각국 정상급 연주자가 펼치는 마에스트로 콘서트 등이 이어집니다.



