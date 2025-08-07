뉴스 9

[뉴스9 날씨] 당분간 한낮 무더위 계속…제주도 비

입력 2025.08.07 (22:00) 수정 2025.08.07 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘의 영상] 주루가 중요한 이유 놀라운 박해민

[오늘의 영상] 주루가 중요한 이유 놀라운 박해민
클로징

클로징

다음
오늘 절기 '입추'를 맞았죠.

최근 며칠간 비가 내리며 폭염의 기세가 조금은 꺾였지만, 폭염특보 내려진 남부지방과 제주도는 내일도 체감온도가 33도 안팎까지 오르며 무덥겠습니다.

당분간 한낮 최고 기온 33도 안팎의 후텁지근한 날씨가 이어질 전망입니다.

한낮의 더위에 건강 잃지 않도록 주의하셔야겠습니다.

내일은 강원 영동과 경북 동해안에 소나기가 내리겠고, 제주도에는 비 소식이 이어지겠습니다.

밤사이 25도 아래로 낮아져 열대야에서 벗어나는 곳이 많겠고, 내일 흐린 날씨 속 낮 기온도 오늘보다 약간 낮아져 세종과 원주 31도로 예상됩니다.

내일 남원의 아침 기온은 20도까지 떨어지겠고, 한낮에는 31도까지 오르겠습니다.

내일 울산의 낮 기온 30도, 대구 32도로 예상됩니다.

물결은 제주 해상과 남해상에서 다소 높게 일겠습니다.

이번 주말에는 남부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠고, 다음 주 화요일엔 전국에 비가 내리겠습니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:이주현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스9 날씨] 당분간 한낮 무더위 계속…제주도 비
    • 입력 2025-08-07 22:00:27
    • 수정2025-08-07 22:08:05
    뉴스 9
오늘 절기 '입추'를 맞았죠.

최근 며칠간 비가 내리며 폭염의 기세가 조금은 꺾였지만, 폭염특보 내려진 남부지방과 제주도는 내일도 체감온도가 33도 안팎까지 오르며 무덥겠습니다.

당분간 한낮 최고 기온 33도 안팎의 후텁지근한 날씨가 이어질 전망입니다.

한낮의 더위에 건강 잃지 않도록 주의하셔야겠습니다.

내일은 강원 영동과 경북 동해안에 소나기가 내리겠고, 제주도에는 비 소식이 이어지겠습니다.

밤사이 25도 아래로 낮아져 열대야에서 벗어나는 곳이 많겠고, 내일 흐린 날씨 속 낮 기온도 오늘보다 약간 낮아져 세종과 원주 31도로 예상됩니다.

내일 남원의 아침 기온은 20도까지 떨어지겠고, 한낮에는 31도까지 오르겠습니다.

내일 울산의 낮 기온 30도, 대구 32도로 예상됩니다.

물결은 제주 해상과 남해상에서 다소 높게 일겠습니다.

이번 주말에는 남부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠고, 다음 주 화요일엔 전국에 비가 내리겠습니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:이주현
강아랑
강아랑 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.