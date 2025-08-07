[뉴스9 날씨] 당분간 한낮 무더위 계속…제주도 비

동영상 고정 취소

오늘 절기 '입추'를 맞았죠.



최근 며칠간 비가 내리며 폭염의 기세가 조금은 꺾였지만, 폭염특보 내려진 남부지방과 제주도는 내일도 체감온도가 33도 안팎까지 오르며 무덥겠습니다.



당분간 한낮 최고 기온 33도 안팎의 후텁지근한 날씨가 이어질 전망입니다.



한낮의 더위에 건강 잃지 않도록 주의하셔야겠습니다.



내일은 강원 영동과 경북 동해안에 소나기가 내리겠고, 제주도에는 비 소식이 이어지겠습니다.



밤사이 25도 아래로 낮아져 열대야에서 벗어나는 곳이 많겠고, 내일 흐린 날씨 속 낮 기온도 오늘보다 약간 낮아져 세종과 원주 31도로 예상됩니다.



내일 남원의 아침 기온은 20도까지 떨어지겠고, 한낮에는 31도까지 오르겠습니다.



내일 울산의 낮 기온 30도, 대구 32도로 예상됩니다.



물결은 제주 해상과 남해상에서 다소 높게 일겠습니다.



이번 주말에는 남부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠고, 다음 주 화요일엔 전국에 비가 내리겠습니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:이주현



