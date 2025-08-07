울산시, 청년·고령자 임대 주택 4곳 조성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산시가 국토부 공모에 선정돼 울주군과 동구 4곳에 공공임대주택을 건립합니다.



울주군 범서 굴화 청년주택과 온산 덕신 일자리 연계형 주택은 2028년까지, 울주군 선바위와 동구 남목의 고령자 복지주택은 2032년까지 완공될 예정입니다.



이번에 조성되는 공공임대주택은 총 280세대 규모로, 사업비 740억 원 중 400억 원 이상을 국비로 지원합니다.



