고려아연 상반기 매출 7.6조…“창사 이래 최대”
입력 2025.08.07 (22:05) 수정 2025.08.07 (22:20)
고려아연은 올해 상반기 연결 기준 매출은 7조 6,582억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 40.9% 늘어나며 역대 최대 실적을 거뒀다고 밝혔습니다.
입력 2025-08-07 22:05:19
수정2025-08-07 22:20:27
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
