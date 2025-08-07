강원 영월 아파트 화재…주민 10여 명 대피
입력 2025.08.07 (22:20)
오늘(7일) 오후 9시 15분쯤 강원도 영월군 영월읍의 5층짜리 아파트 1층 통로 배전반에서 불이 났습니다.
불이 나자 소방대원 30여 명과 장비 16대가 출동해, 30여 분 만에 불을 모두 껐습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만, 아파트 주민 10여 명이 긴급 대피했습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 강원소방본부 제공]
