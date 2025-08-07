푸틴 “미·러 정상회담 장소 UAE 적합…젤렌스키와 회담은 아직”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담할 장소로 아랍에미리트(UAE)를 제시했습니다.



타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 크렘린궁에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 정상회담한 뒤 기자회견에서 러시아와 미국의 정상회담 장소에 대해 “우리가 결정하겠지만 UAE는 적절하고 적합한 장소 중 하나”라고 말했습니다.



앞서 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했다면서 회담 장소는 추후 공개하겠다고 말했습니다.



푸틴 대통령은 ‘러시아와 미국 중 어느 쪽이 먼저 회담을 제안했느냐’는 물음에 “양측이 관심을 표했다. 누가 먼저 말했는지는 중요하지 않다”고 답했습니다.



미국이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참여하는 3자 회담을 제안한 데 대해서는 “전반적으로 그것에 전혀 반대하지 않는다고 말해왔다. 그것은 가능하다”면서도 “그러나 특정 조건들이 먼저 만들어져야 한다”고 강조했습니다.



이어 “안타깝게도 그런 조건을 조성하려면 아직 갈 길이 멀다”며 현재로서는 젤렌스키 대통령과 만날 의향이 없다는 뜻을 내비쳤습니다.



우크라이나는 분쟁 해결을 위해 무조건적인 휴전과 함께 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담을 요구하고 있지만, 러시아는 양국 정상회담이 협상의 마지막 단계여야 한다고 주장합니다.



[사진 출처 : 타스=연합뉴스]



