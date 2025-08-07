한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

동영상 고정 취소

[앵커]



한미 정상회담이 오는 25일쯤 이뤄질 전망입니다.



회담이 성사된다면 이재명 대통령 취임 후 80여 일만입니다.



관세 협상에 대한 세부 내용은 물론 안보 의제가 주로 논의될 거로 보입니다.



보도에 손서영 기자입니다.



[리포트]



관세 협상 타결 직후 2주 내에 한미 정상회담을 예고했던 트럼프 미국 대통령.



양국 정상 일정 등을 고려해 오는 25일쯤 정상회담이 이뤄질 거로 알려졌습니다.



이재명 대통령이 3~4일 정도 일정으로 미국을 방문하는 안이 유력한데, 세부 일정 조율 등이 필요해 최종 발표까지는 시간이 걸릴 전망입니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "양국의 외교적인 조율을 통해서 날짜를 정하고. 서로 교감이 완성된 날짜로 결정이 되면 알리겠습니다."]



관세 협상 이후 처음으로 마주 앉게 되는 두 정상.



먼저 3,500억 달러 대미 펀드 투자 등 세부 내용 확정이 필요합니다.



농축산물 개방 등 양국이 협상 내용을 두고 견해차를 보이는 부분에 대한 조율도 있을 거로 보입니다.



관세 협상이 마무리된 만큼 이번 정상회담 주요 의제는 안보 분야가 될 전망입니다.



주한미군의 역할 변화와 국방비 증액 문제 등을 포괄하는 동맹 현대화 논의가 예상되는데, 실무 단위에서 사전 논의가 진행되고 있는 거로 전해집니다.



이 대통령은 휴가지에서 협의 상황을 보고받으며 전략을 가다듬고 있습니다.



양국은 공동성명 발표를 목표로 한 의제를 조율하고 있는데, 한미동맹의 중요성과 함께 한미일 3국의 안보협력 방안 등이 담길 거로 전해졌습니다.



이 대통령은 한미 정상회담에 앞서 미국과 일본, 중국, 러시아 등 4강 대사 인선도 속도를 내 마무리할 계획입니다.



한미 정상회담 이후 셔틀 외교 복원 차원에서 일본 이시바 총리와 만나는 방안도 검토되고 있는데, 일본 내 정치 상황 등이 변숩니다.



KBS 뉴스 손서영입니다.



