인천 2,200세대 아파트 정전…“멈춘 엘리베이터에서 7명 구조”

오늘(7일) 오후 5시 20분쯤 인천시 남동구 만수동 소재 2,200세대 규모 아파트 전체에 전기 공급이 끊겼다 2시간 25분 만에 복구됐습니다.



이 같은 정전으로 엘리베이터도 모두 멈췄고, 6개 동에서 총 7명이 엘리베이터에 갇혀있다가 약 30분 만에 소방 당국에 의해 구조됐습니다. 아파트 주민들도 무더위에 냉방기기를 사용하지 못해 불편을 겪었습니다.



한국전력공사는 아파트 내 전기 설비 고장을 확인하고, 복구 작업을 벌여 저녁 7시45분쯤 전기 공급을 재개했습니다.



한전 관계자는 "아파트단지 구내 설비 문제로 정전이 발생해 해당 단지 전기안전관리자가 복구 작업을 해야 했는데, 담당자가 휴가로 자리를 비워 한전이 복구 작업을 하면서 복구가 늦어졌다"고 설명했습니다.



