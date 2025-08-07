동영상 고정 취소

소방청 상황실입니다.



5인승 이상 차량엔 차량용 소화기를 의무적으로 비치해야 합니다.



자동차 겸용 표시가 있는 소화기를 준비하시길 바랍니다.



오늘 새벽 0시 반쯤 인천 계양구의 한 도롭니다.



전기차가 가로등을 들이받았습니다.



이 충격으로 차량 하부에서 연기가 났습니다.



출동한 소방대원은 이동식 소화수조를 이용해 불을 껐습니다.



다친 사람은 없습니다.



경찰은 음주 운전 여부 등 사고 경위를 조사 중입니다.



오늘 오전 9시쯤 충북 괴산군 유평2터널을 지나는 도롭니다.



도로를 달리던 전기차에서 연기가 나 긴급 정차했습니다.



소방 당국은 이동식 소화수조를 이용해 두 시간 반 만에 불을 껐습니다.



화재 원인은 조사 중입니다.



오늘 오전 7시쯤 경기 화성 팔탄면을 지나는 서해안 고속도롭니다.



주행 중이던 화물차에 불이 났습니다.



불은 40여 분 만에 꺼졌습니다.



인명피해는 없습니다.



운전석 하부에서 불이 난 걸로 추정되며 정확한 원인은 조사 중입니다.



소방청에서 전해드렸습니다.



