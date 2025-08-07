뉴스라인 W

이 시각 소방청 상황실

입력 2025.08.07 (23:41) 수정 2025.08.07 (23:45)

  • 이 시각 소방청 상황실
    • 입력 2025-08-07 23:41:15
    • 수정2025-08-07 23:45:33
    뉴스라인 W
소방청 상황실입니다.

5인승 이상 차량엔 차량용 소화기를 의무적으로 비치해야 합니다.

자동차 겸용 표시가 있는 소화기를 준비하시길 바랍니다.

오늘 새벽 0시 반쯤 인천 계양구의 한 도롭니다.

전기차가 가로등을 들이받았습니다.

이 충격으로 차량 하부에서 연기가 났습니다.

출동한 소방대원은 이동식 소화수조를 이용해 불을 껐습니다.

다친 사람은 없습니다.

경찰은 음주 운전 여부 등 사고 경위를 조사 중입니다.

오늘 오전 9시쯤 충북 괴산군 유평2터널을 지나는 도롭니다.

도로를 달리던 전기차에서 연기가 나 긴급 정차했습니다.

소방 당국은 이동식 소화수조를 이용해 두 시간 반 만에 불을 껐습니다.

화재 원인은 조사 중입니다.

오늘 오전 7시쯤 경기 화성 팔탄면을 지나는 서해안 고속도롭니다.

주행 중이던 화물차에 불이 났습니다.

불은 40여 분 만에 꺼졌습니다.

인명피해는 없습니다.

운전석 하부에서 불이 난 걸로 추정되며 정확한 원인은 조사 중입니다.

소방청에서 전해드렸습니다.
공지·정정

