의정부 경제자유구역 추진

1,700만 경기 인천 시청자와 함께 하는 〈인사이드경인〉이 김동근 의정부시장에게 경제자유구역을 추진하는 배경과 추진 계획에 대해 자세히 들어본다.



경기 북부의 중심도시 의정부시가 지난 4월 수원,파주와 함께 경기도 경제자유구역 후보지로 선정됐다.



의정부는 수도권의 과밀억제권역 규제와 군사시설 보호에 의한 규제, 그린벨트 규제로 인해 산업이 발달하지 못하다 보니 재정자립도가 경기도 하위권이다.



이런 중첩 규제를 딛고 기업을 유치하기 위해선 경제자유구역이 돌파구가 될 수 있다는 게 의정부시 입장.



경제자유구역으로 지정되면 기업에 대한 행정적 지원은 물론 세제 혜택과 각종 인센티브가 주어져 국내외 기업 유치에 유리한 조건을 갖추게 된다.



의정부시는 주한미군이 반환한 공여 구역인 캠프 레드클라우드(CRC)와 캠프 카일에 경제자유구역을 꾸리겠다는 입장.



이 공여지들은 인천공항에서 빠르면 45분, 서울 강남에서도 자동차로 30분 남짓 걸려 입지적인 장점이 탁월하다는 분석이다.



또한 수도권에서 이 큰 '덩어리' 땅을 국가로부터 감정평가 금액으로 매입을 할 수 있기 때문에 사유지를 통한 개발보다 훨씬 저렴한 가격으로 부지를 조성할 수 있다는 점을 장점으로 꼽는다.



이 밖에 의정부역 역세권에 콤팩트 시티 건설을 추진하는 배경과 현재 진행 상황을 점검하고, 최근 경기도 AI 혁신 클러스터 대상지로 선정되면서 전통 제조업 중심의 경원권 산업 구조에 큰 변화가 기대되고 있다는 소식 등을 자세히 들어본다.



