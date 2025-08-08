밤더위 한풀 꺾여…낮더위는 계속
입력 2025.08.08 (00:02)
한동안 지속되던 밤더위가 다소 누그러들고 있습니다.
밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상을 나타내는 지역이 크게 줄어들겠습니다.
오늘 아침 기온은 서울·강릉 23도, 대전·전주·광주 22도 등으로 어제보다 2도에서 4도 가량 낮겠습니다.
낮 기온은 어제와 비슷해, 서울과 대구 32도, 춘천 31도 등을 보이겠습니다.
영동지역에는 비 또는 소나기가 가끔 내리겠습니다.
비의 양은 5에서 20mm 정도 예상됩니다.
내일은 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
바다의 물결은 남해 먼바다와 제주 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.
밤더위 한풀 꺾여…낮더위는 계속
김진희 기자 hydrogen@kbs.co.kr
