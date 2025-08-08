인천 서구 오피스텔 3곳 1,300세대 최대 1시간 정전

어제(7일) 밤 10시 50분쯤 인천 서구 청라호수공원 인근 오피스텔 세 곳 총 1,300세대에 전기 공급이 끊겼다가 최대 1시간 만에 복구돼 주민들이 불편을 겪었습니다.



주민 신고로 현장에 출동한 소방 당국이 안전 조치에 나섰는데, 엘리베이터에 갇힌 주민은 없었습니다.



소방 당국 관계자는 "비상 발전기가 작동하면서 전기 공급이 재개된 오피스텔이 있었는데, 300세대 규모 오피스텔 한 곳은 한국전력공사가 복구 작업에 나서 밤 11시50분쯤 전기 공급이 재개됐다"고 말했습니다.



이와 관련해 한전 관계자는 "한전 선로에 문제가 생겨 정전이 발생했다"면서 "우선 복구 작업을 마쳤고, 정확한 정전 원인을 조사하고 있다"고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!