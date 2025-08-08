국제

“수단 공군, UAE항공기 격추…콜롬비아 용병 40명 사망”…“허위 정보”

입력 2025.08.08 (03:25) 수정 2025.08.08 (03:28)

수단 공군이 반군 신속지원군(RSF)이 통제하는 서부 다르푸르의 한 공항에 착륙하던 아랍에미리트(UAE) 항공기를 격추해 콜롬비아 용병 40명이 숨졌다고 AFP통신이 7일(현지시간) 보도했습니다.

수단 국영TV에 따르면 수단 공군은 전날 오전 서부 남다르푸르주 니알라 국제공항 활주로를 기습 공격했고, 이 공격으로 공항에 착륙하던 UAE 항공기가 완전히 파괴됐으며 이 항공기에 타고 있던 콜롬비아 용병 전원이 사망했다고 전했습니다.

국영TV는 이 항공기가 RSF에 지원될 외국 용병과 군사 장비를 싣고 걸프 지역의 한 공군기지에서 이륙했다고 보도했습니다.

이에 대해 UAE의 한 정부 관계자는 ""아무런 증거가 없는 완전한 거짓"이라며, "수단 정부의 계속되는 허위 정보·왜곡 캠페인의 일환"이라고 일축했다"고 AFP통신은 전했습니다.

군부가 주도하는 수단 정부는 지난 4일 UAE가 RSF를 위해 콜롬비아 용병을 모집하고 자금을 지원했다고 비난한 바 있고, 지난 5월에는 RSF를 지원한다는 이유로 UAE를 적성국으로 지정하고 단교하기도 했습니다.

수단 정부군은 2년 넘게 이어지는 내전에서 UAE가 RSF에 무기를 지원하고 있다고 비난해왔습니다. UAE는 이를 전면 부인합니다.

