파푸아뉴기니 뉴브리튼 지역에 규모 5.9 지진
입력 2025.08.08 (03:41)
8일(현지시간) 파푸아뉴기니의 뉴브리튼 지역에 규모 5.9 지진이 발생했다고 로이터 통신이 유럽지중해지진센터(EMSC)를 인용해 전했습니다.
EMSC는 지진이 58km 깊이에서 발생했다고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 구글지도 캡처]
입력 2025-08-08 03:41:14
- 수정2025-08-08 03:44:16
[사진 출처 : 구글지도 캡처]
정창화 기자 hwa@kbs.co.kr
