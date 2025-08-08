파푸아뉴기니 뉴브리튼 지역에 규모 5.9 지진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

8일(현지시간) 파푸아뉴기니의 뉴브리튼 지역에 규모 5.9 지진이 발생했다고 로이터 통신이 유럽지중해지진센터(EMSC)를 인용해 전했습니다.



EMSC는 지진이 58km 깊이에서 발생했다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 구글지도 캡처]



