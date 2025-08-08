국제

골드만삭스 목표가 상향에…미국 엔비디아 주가 최고가 경신

입력 2025.08.08 (03:44) 수정 2025.08.08 (03:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인공지능(AI) 대장주 엔비디아 주가가 골드만삭스의 목표가 상향 조정에 다시 최고가를 경신했습니다.

미 동부시간 7일(현지시간) 오후 1시 12분(서부 오전 10시 12분) 엔비디아 주가는 전날보다 0.42% 오른 180.17달러를 나타냈습니다.

상승 폭이 줄어들긴 했지만, 이날 주가는 장중 2% 이상 상승해 183.88달러까지 올랐습니다. 지난달 31일 기록했던 역대 최고가 183.30달러를 상회하는 수준입니다.

이날 상승은 오는 27일 엔비디아가 분기 실적 발표를 앞둔 가운데 글로벌 투자은행 골드만 삭스가 목표주가를 상향한 데 따른 것으로 풀이됩니다.

골드만삭스는 이날 보고서에서 엔비디아에 대해 '매수' 의견을 유지하면서 목표가를 기존 185달러에서 200달러로 올렸습니다.

시장조사 업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 이번 실적 발표에서 457억 달러의 매출과 주당 1달러의 순이익을 내놓을 것으로 월가는 전망합니다.

엔비디아 주가는 다른 반도체주 상승을 이끌고 있습니다.

같은 시간 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 4.46% 올랐고, 엔비디아 대항마로 평가받는 AMD는 5% 이상 올랐습니다.

미 반도체 기업 브로드컴과 퀄컴도 각각 0.34%와 0.12% 강세를 보이고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 골드만삭스 목표가 상향에…미국 엔비디아 주가 최고가 경신
    • 입력 2025-08-08 03:44:31
    • 수정2025-08-08 03:44:56
    국제
인공지능(AI) 대장주 엔비디아 주가가 골드만삭스의 목표가 상향 조정에 다시 최고가를 경신했습니다.

미 동부시간 7일(현지시간) 오후 1시 12분(서부 오전 10시 12분) 엔비디아 주가는 전날보다 0.42% 오른 180.17달러를 나타냈습니다.

상승 폭이 줄어들긴 했지만, 이날 주가는 장중 2% 이상 상승해 183.88달러까지 올랐습니다. 지난달 31일 기록했던 역대 최고가 183.30달러를 상회하는 수준입니다.

이날 상승은 오는 27일 엔비디아가 분기 실적 발표를 앞둔 가운데 글로벌 투자은행 골드만 삭스가 목표주가를 상향한 데 따른 것으로 풀이됩니다.

골드만삭스는 이날 보고서에서 엔비디아에 대해 '매수' 의견을 유지하면서 목표가를 기존 185달러에서 200달러로 올렸습니다.

시장조사 업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 이번 실적 발표에서 457억 달러의 매출과 주당 1달러의 순이익을 내놓을 것으로 월가는 전망합니다.

엔비디아 주가는 다른 반도체주 상승을 이끌고 있습니다.

같은 시간 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 4.46% 올랐고, 엔비디아 대항마로 평가받는 AMD는 5% 이상 올랐습니다.

미 반도체 기업 브로드컴과 퀄컴도 각각 0.34%와 0.12% 강세를 보이고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
정창화
정창화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

15% 상호관세 발효… 대미 수출 영향 어쩌나

15% 상호관세 발효… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.