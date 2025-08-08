골드만삭스 목표가 상향에…미국 엔비디아 주가 최고가 경신

인공지능(AI) 대장주 엔비디아 주가가 골드만삭스의 목표가 상향 조정에 다시 최고가를 경신했습니다.



미 동부시간 7일(현지시간) 오후 1시 12분(서부 오전 10시 12분) 엔비디아 주가는 전날보다 0.42% 오른 180.17달러를 나타냈습니다.



상승 폭이 줄어들긴 했지만, 이날 주가는 장중 2% 이상 상승해 183.88달러까지 올랐습니다. 지난달 31일 기록했던 역대 최고가 183.30달러를 상회하는 수준입니다.



이날 상승은 오는 27일 엔비디아가 분기 실적 발표를 앞둔 가운데 글로벌 투자은행 골드만 삭스가 목표주가를 상향한 데 따른 것으로 풀이됩니다.



골드만삭스는 이날 보고서에서 엔비디아에 대해 '매수' 의견을 유지하면서 목표가를 기존 185달러에서 200달러로 올렸습니다.



시장조사 업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 이번 실적 발표에서 457억 달러의 매출과 주당 1달러의 순이익을 내놓을 것으로 월가는 전망합니다.



엔비디아 주가는 다른 반도체주 상승을 이끌고 있습니다.



같은 시간 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 4.46% 올랐고, 엔비디아 대항마로 평가받는 AMD는 5% 이상 올랐습니다.



미 반도체 기업 브로드컴과 퀄컴도 각각 0.34%와 0.12% 강세를 보이고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



