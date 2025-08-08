“FBI, 전 국장대행 등 고위급 퇴출”…‘트럼프 관련 수사’ 공통점

미국 최대 수사기관인 연방수사국(FBI)에서 도널드 트럼프 대통령 관련 사건을 담당했던 전직 국장 대행을 비롯한 고위급 요원들이 퇴출당한다고 미 언론들이 7일(현지시간) 익명의 당국자들을 인용해 보도했습니다.



8일자로 통보된 퇴출 대상에는 트럼프 대통령 집권 당시 국장 대행이던 브라이언 드리스콜이 포함됐으며, 스티븐 젠슨 워싱턴DC 지부장, 워싱턴 DC 지부의 월터 지아르디나 요원 등의 이름도 올랐다고 언론들은 전했습니다.



드리스콜 전 국장 대행을 제외하면 매체마다 퇴출 대상자의 이름이 엇갈리지만, 이들은 모두 트럼프 대통령 관련 수사를 이끌었던 공통점이 있습니다.



드리스콜 전 국장 대행은 트럼프 대통령 지지자들의 2021년 의사당 폭동 사태의 수사를 맡았던 FBI 요원들의 명단을 제출하라는 지난 1월 트럼프 행정부의 요구를 거절한 바 있습니다.



젠슨 지부장의 경우 2021년 의사당 폭동 사태 이후 국내 대테러 부서를 총괄했고, 당시 FBI는 트럼프 지지자들이 조 바이든 전 대통령의 대선 승리를 인정하지 못하겠다면서 의사당을 습격한 사건을 '국내 테러 행위'로 규정했습니다.



NYT는 "드리스콜 전 국장 대행과 지아르디나 요원 모두 퇴직 요건을 갖추지 못한 상태"라면서 "트럼프 대통령 관련 사건을 담당했던 FBI 요원들과 검사들을 해고하려는 트럼프 행정부 고위 관계자들의 오랜 노력을 보여준다"고 논평했습니다.



FBI 지도부는 캐시 파텔 국장의 취임 이후 트럼프 대통령의 '친정 체제'로 재편되고 있으며, 이는 트럼프 대통령과 관련한 수사의 칼끝을 무뎌지게 만드는 요인이 될 수 있다고 미국 언론들은 지적했습니다.



