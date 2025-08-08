밤더위 한풀 꺾여…낮더위는 계속

밤더위가 한풀 꺾이며, 간밤에 열대야를 나타낸 곳이 크게 줄었습니다.



하지만 낮더위는 여전해, 서울과 대구 32도, 춘천 31도 등 대부분 지역이 한낮 기온 30도를 웃돌겠습니다.



영동지역에는 비 또는 소나기가 가끔 내리겠고, 강수량은 5에서 20mm 정도 예상됩니다.



제주도도 흐린 가운데 최대 40mm 비가 예보됐습니다.



내일은 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 제주 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



