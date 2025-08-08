국제

미 우주기업 파이어플라이, 나스닥서 70달러에 거래 시작…56%↑

입력 2025.08.08 (05:04) 수정 2025.08.08 (05:06)

미국 우주기업 파이어플라이 에어로스페이스(이하 파이어플라이)가 나스닥 상장 첫날 공모가 대비 50% 넘게 급등한 가격에 거래를 시작했습니다.

7일(현지시간) 낮 12시 51분(미 동부시간)께부터 나스닥에서 거래된 파이어플라이의 시장 가격은 전날 정해진 공모가 45달러 대비 56%가량 오른 70달러에서 출발했습니다.

시초가 기준으로 이 회사의 시가총액은 100억 달러(약 13조 8천7백억 원)에 가까워졌습니다.

이 회사는 지난 4일 규제 당국에 제출한 서류에서 상장 이후 주당 가격을 41∼43달러로, 시총은 60억달러 수준으로 예상한 바 있습니다.

파이어플라이는 로켓과 달 착륙선 등을 만드는 회사로, 지난 3월 민간 기업으로는 최초로 무인 탐사선의 달 착륙을 완벽하게 성공시켜 세계적인 주목을 받았습니다.

이 회사는 이미 미국 방산업체 노스럽 그러먼에서 5천만달러(약 693억원)의 투자를 받았으며, 다른 주요 방산업체 록히드마틴, L3해리스, 미 항공우주국(NASA)과도 사업을 협력하고 있습니다.

한국계 미국인인 제이슨 김 파이어플라이 최고경영자(CEO)는 이날 미 경제방송 CNBC 인터뷰에서 "국가 안보, 상업용, 초음속 미사일 시험 등 다양한 분야에서 발사체에 대한 수요가 급증함에 따라 우리는 로켓의 성능을 높이는 데 집중하고 있다"고 말했습니다.

김 CEO는 텍사스의 한국인 이민자 가정에서 태어나 미 공군사관학교를 졸업하고 공군 장교로 복무한 뒤 노스럽 그러먼, 레이시온 등 방산업체를 거쳐 스타트업 '밀레니엄 스페이스 시스템스' CEO로 있다가 지난해 10월 파이어플라이에 영입됐습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

정창화
정창화 기자

