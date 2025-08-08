브라질 야권, 전 대통령 ‘쿠데타 혐의‘ 담당 대법관 탄핵 추진

브라질 우파 야권이 쿠데타 모의 등 혐의를 받는 자이르 보우소나루(70) 전 대통령에 대해 가택연금을 명령한 연방대법관에 대해 탄핵소추를 추진하고 있다고 현지 언론들이 7일(현지시간) 보도했습니다.



우파 성향 브라질 야당 소속 상원 의원 41명은 알레샨드리 지모라이스(56) 대법관 탄핵 절차를 밟기로 의견을 모으고 관련 안건 발의를 위한 준비를 하고 있습니다.



브라질 상원은 81석으로 구성돼 있습니다. 41명은 재적의원 과반으로, 모두 탄핵안에 찬성할 경우 발의 요건을 충족하지만 가결 여부는 불투명하다고 현지 언론은 전했습니다.



2019∼2022년 재임한 보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바(79) 대통령에 패한 이후 각료와 함께 쿠데타를 모의하거나 자신의 지지자를 선동해 2023년 1·8 선거 불복 폭동을 야기했다는 혐의 등으로 기소됐습니다. 룰라 대통령 암살 계획에 연루됐다는 혐의도 받고 있습니다.



대통령의 헌정질서 훼손 사건에 대해 수사 초기부터 대법원에서 관여하게 돼 있는 브라질의 '특별재판관할권'(Foro privilegiado)에 따라 보우소나루 전 대통령의 사건을 맡은 지모라이스 대법관은 지난 4일 보우소나루 전 대통령에 대해 가택연금을 명령한 바 있습니다.



앞서 보우소나루 전 대통령과 친밀한 관계를 가져온 도널드 트럼프 미 대통령이 그의 재판을 "마녀사냥"이라고 주장하며 이를 브라질에 대한 50% 관세 부과 이유로 명시하면서 주목도는 더 커진 상황입니다.



트럼프 정부는 별도로 보우소나루 전 대통령에 대한 구금 명령을 인권침해 사례로 들며, 글로벌 마그니츠키 인권책임법에 따라 지모라이스 대법관을 제재 명단에 올렸습니다. 이에 대해 브라질의 룰라 대통령은 "남의 나라 사법부에 대한 명백한 간섭"이라며 반발했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!