트럼프, 연준 새 이사에 ‘관세 책사’ 스티브 미란 지명

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 이사에 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장을 지명했습니다.



미란 지명자는 지난 1일 전격 사임한 아드리아나 쿠글러 전 이사의 후임으로, 상원 인준을 거쳐 잔여 임기인 내년 1월까지 연준 이사직을 맡게 됩니다.



트럼프 대통령은 현지시각 7일 자신의 소셜미디어 계정에 직접 연준 이사회에 새로 공석이 된 자리를 채우기 위해 스티븐 미란 박사를 지명하게 돼 큰 영광”이라며 "2026년 1월 31일까지 이사직을 수행하게 될 것" 이라고 밝혔습니다.



이어 “우리는 그동안 연준 이사직의 영구 후임자를 계속해서 찾을 것”이라며, “하버드대에서 경제학 박사 학위를 받은 미란은 1기 행정부에서도 탁월한 공직 수행을 했고, 2기 초반부터 지금까지 나와 함께해왔다. 경제 분야에서 그의 전문성은 타의 추종을 불허하며, 훌륭한 성과를 낼 것”이라고 말했습니다.



트럼프의 경제 책사인 스티브 미란은 2기 행정부의 관세 정책을 설계한 인물 중 하나로 유명합니다. 미란 박사는 지난해 11월 발표한 '글로벌 무역 체제 재구성 사용자 안내서'에서 관세 등 강압적 수단을 적극 활용해 미국의 만성적 무역 적자 구조를 개선해야한다고 주장했습니다



또, 최근 트럼프 행정부가 주도한 ‘마라라고 합의’의 설계자로 달러 약세를 유도하는 정책을 펼치고 있습니다. '마라라고 합의'는 미국이 발행한 장기·초장기 국채(최대 100년물 또는 영구채)를 외국 중앙은행들이 자발적으로 보유하도록 해 달러 약세를 이끌어내는 방식입니다.



앞서 전격 사임한 쿠글러 이사는 물가안정을 위해 금리인하를 해선 안된다는 매파로 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 맞서는 목소리를 내왔습니다.



