[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

김건희 특검팀이 김 여사 조사 하루만에 전격적으로 구속영장을 청구한 배경, 김 여사가 각종 물증에도 혐의를 거부하고 있다고 보기 때문인데요.



특히 통일교 측이 건넨 목걸이 등 고가 선물과 관련된 물증을 다수 확보해 영장에 담은 걸로 확인됐습니다.



영장 내용을 김영훈 기자의 단독 보도합니다.



[리포트]



2022년 7월, 통일교 전 본부장인 윤 모 씨는 6000만 원 상당 다이아몬드 목걸이를 사서 건진법사 전성배 씨에게 '김 여사 선물'이라며 줬습니다.



전 씨는 이를 잃어버렸다고 진술해왔습니다.



그런데 특검은 목걸이 전달 다음날, 전 씨가 "부탁받은 물건 여사에게 잘 전달했다" "여사가 다이아가 큰 거라서 놀라워했다"고 보낸 취지의 메시지를 확보했습니다.



김 여사는 조사에서 "목걸이를 받지 않았다"고 했지만.



특검팀은 또 다른 물증 때문에 진술 신빙성이 없다고 판단했습니다.



통일교 전 본부장 윤 모 씨가 '김 여사 선물'이라며 건진법사에게 고가 가방을 건넨 건 4월과 7월 두 차례, 이때 모두 '천수삼 농축차'를 함께 줬습니다.



특검팀은 인삼차를 받았다면 가방도 전달됐을 걸로 보고, '차를 받았냐'고 물었습니다.



이에 김 여사, "태양인 체질이라 인삼은 먹지 못한다"고 답했습니다.



그러자 특검팀은 고가 가방 전달 일주일쯤 뒤 김 여사와 윤 씨가 직접 통화한 녹취를 내밀었습니다.



"이게 한학자(통일교 총재)가 먹는 그 인삼 가루냐. 내가 윤 본부장 아니면 언제 이런 거를 먹어보냐"는 취지의 김 여사 목소리가 담겨 있었습니다.



이에 김 여사는 "인삼차를 받지 않았는데 인사치레로 한 말"이라고 말을 바꿨습니다.



특검팀은 이 시기, 건진법사와 그의 처남 차량이 김 여사 자택인 서울 아크로비스타에 드나든 것도 확인했습니다.



김 여사 측은 "아크로비스타에는 전 씨의 다른 고객들이 많다. 특검이 주장하는 목걸이 전달 시점은, 휴가를 간 날"이라고 반박했습니다.



특검은 이 같은 내용을 영장에 적시하고 김 여사에게 알선수재 혐의를 적용했습니다.



KBS 뉴스 김영훈입니다.



촬영기자:유현우/그래픽:김지훈/영상편집:이진이



