나란히 ‘50% 관세폭탄’ 브라질-인도 정상 통화…“도전에 함께 대응”

트럼프 미국 행정부로부터 나란히 50%라는 고율의 ‘관세 폭탄’을 맞게 된 브라질과 인도가 다자주의에 입각한 교역 확대를 결의했습니다.



브라질 대통령실은 현지시각 7일 보도자료를 내 “룰라 브라질 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 1시간가량 전화 통화를 했다”며 “두 정상은 글로벌 경제 상황과 일방적인 관세 부과 문제에 대해 논의했다”고 밝혔습니다.



인도 정부 역시 “양국 정상이 관세 문제를 포함한 다양한 주제에 대해 의견을 교환했다”고 전했다고 로이터통신이 보도했습니다.



두 국가는 미국 트럼프 행정부의 ‘상호 관세 정책’에서 전세계적으로 가장 높은 50%의 관세율을 부과받았습니다.



브라질은 트럼프와 친한 자이르 보우소나루 전 대통령에 대한 쿠데타 모의 혐의 재판 진행 등을 이유로 50% 관세를, 인도는 기존 25%에 러시아산 석유 구매에 따른 추가 25% 관세를 각각 미국 수출품에 적용받게 된 바 있습니다.



브라질 대통령실은 “브라질과 인도가 다자주의 수호의 중요성에 대해 공감하는 한편 현재의 도전 과제에 대응해야 한다는 필요성을 재확인했다”며 “이를 계기로 더 깊은 통합 가능성을 모색하기로 했다”고 강조했습니다.



룰라 대통령은 내년 인도를 국빈 방문할 예정이라고 브라질 대통령실은 덧붙였습니다.



또 지난 달 모디 총리의 브라질 국빈 방문을 계기로 설정한 교역 확대 목표(2030년까지 200억 달러 규모)를 달성하기 위해 노력할 것을 재확인했다고 부연했습니다.



이날 통화는, 룰라 대통령이 미국 관세에 대한 공동 대응 가능성 모색을 위해 브릭스(BRICS) 정상들과 논의하겠다는 뜻을 밝힌 지 하루 만에 진행됐습니다.



브릭스는 이미 미국과 대립각을 세우며, 특히 달러 패권에 맞설 대안을 꾸준히 모색해왔습니다. 브라질과 인도는 또 인도와 남미공동시장(MERCOSUR·메르코수르) 간 우대 무역 협정 적용 범위를 확대하는 한편 양국 가상 결제 플랫폼(브라질 ‘Pix’·인도 ‘UPI’)에 대한 정보를 공유하기로 했다고 브라질 대통령실은 강조했습니다.



Pix는 미국에서 ‘자국 카드사 영업에 영향을 준다’는 등의 이유로 무역법 301조에 근거한 불공정 무역 조사 대상으로 삼은 브라질 중앙은행의 실시간 결제 시스템입니다.



트럼프 대통령은 브릭스를 향해 “달러를 버리면, 그들 제품에 100% 관세를 물릴 것”이라고 위협하기도 했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!