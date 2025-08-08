[잇슈 컬처] 빌보드 “K팝 핵심은 팬…CD 구매에 연간 100달러 소비”

동영상 고정 취소

미국의 K팝 팬들이 1년에 K팝 CD 구매 비용으로 100달러 우리 돈 14만 원 정도를 쓰는 것으로 조사됐습니다.



음악 매체 빌보드가 발표한 보고서의 내용인데요.



자세한 소식 만나보시죠.



빌보드가 미국 현지의 K팝 팬 1,400명을 상대로 설문조사를 진행한 후 관련 보고서를 공개했습니다.



빌보드는 'K팝 인기의 핵심은 팬덤'이라며 이번 조사를 실시한 배경을 설명했는데요.



보고서에 따르면 팬들의 49%는 K팝으로부터 '더 나은 사람이 될 수 있는 영감을 얻는다'며 K팝의 긍정적 효과를 강조했고요.



'K팝 아이돌이 자신의 롤모델'이라고 답한 응답자도 많았습니다.



또, 현지 팬 10명 중 4명은 지난 1년간 100달러 이상의 K팝 CD를 구매한 것으로 나타났는데요.



특히 응답자 절반 이상은 '이미 보유한 앨범이라도 새로운 버전이 나오면 중복으로 구매한 적이 있다'고 답해 이에 대해 빌보드는 K팝 팬덤만의 특수하고 적극적인 성향이라고 분석했습니다.



지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.



