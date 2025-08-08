통계국장 해고한 트럼프, 전문가 대동 “직접 보여주겠다”

트럼프 미국 대통령이 언론을 상대로 최근의 일자리 통계 관련 논란에 대해 직접 해명에 나섰습니다.



앞서 미 노동부 산하 노동통계국은 지난 7월 미국내 비농업 일자리가 7만3천개 증가하는 데 그쳤다고 발표하면서 5~6월 고용 증가 규모를 25만8천개 하향 조정하자, 트럼프 대통령이 통계국장을 즉각 경질한 데 따른 여파를 해소하겠다는 겁니다.



트럼프 대통령은 현지시각 7일 백악관에서 열린 퇴역 군인 행사에 앞서 일자리·소득 통계를 그래프로 나타낸 패널 여러 장을 들고 보수성향 싱크탱크 헤리티지 재단의 스티브 무어 박사와 함께 기자들 앞에 나타났습니다.



무어 박사는 먼저 조 바이든 전 대통령의 지난 2년 동안 노동통계국이 집계한 고용 증가량이 150만개 과대 추정됐다고 주장하며 “이건 엄청난 오류다. 단순 실수가 아니다. 고의였다고 생각한다”며 “노동통계국장을 교체하라고 한 것은 옳은 판단”이라고 옹호했습니다.트럼프 대통령은 “실수든 아니든 무능한 것”이라고 맞장구쳤습니다.



트럼프 대통령은 지난 대선을 앞두고 바이든 전 대통령이 임명한 맥엔타퍼 전 국장이 일자리 증가 규모를 부풀렸다는 주장을 폈습니다. 지난해의 기저효과에 의해 올해 트럼프 집권 2기의 일자리 증가 규모가 줄어든 것으로 나타나게 했다는 것입니다.



무어 박사는 또 “아직 공개되지 않은 인구조사국 자료를 미리 입수했다”며 월별 중위 가계소득 변화 수치를 가리켰습니다.



이어 트럼프 1기 행정부의 4년과 바이든 행정부의 4년간 가계소득 변화를 비교하면서 “트럼프 대통령 재임 중 평균 실질 가계소득은 6천400달러 증가한 반면, 바이든 재임 중에는 551달러 증가에 불과했다”며 “코로나 시절(트럼프 1기 말인 2020년)을 포함한 것”이라고 설명했습니다.



소득 100분위 가계소득을 봐도 트럼프 1기에 모든 계층의 소득이 늘어난 반면, 바이든 시절에는 하위 25%의 소득이 줄었다면서 “오직 부유층만 바이든 시기에 더 나아졌다. 바이든은 소득 불평등을 해소하겠다고 말해왔는데, 이건 정말 아이러니”라고 주장했습니다.



트럼프 대통령은 자신이 처음 집권했을 때보다 최근의 가계 실질 중위소득이 가파르게 증가했다는 패널을 가리키며 “믿을 수 없는 수치”라고 스스로를 칭찬했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



