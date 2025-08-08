동영상 고정 취소

김건희 구속 여부 12일 심사…윤 2차 구인도 불발



특검이 김건희 여사에 대해 청구한 구속영장 발부 여부가 이르면 오는 12일 결정됩니다. 윤석열 전 대통령에 대한 두 번째 체포영장 집행은 또 불발됐습니다.



‘광복절 특사’에 조국 포함…12일 국무회의 확정



이재명 정부 첫 사면인 광복절 특별사면 대상에 조국혁신당 조국 전 대표가 포함된 걸로 알려졌습니다. 오는 12일 국무회의에서 의결되면 사면이 확정됩니다.



한미 정상회담 25일 유력…안보 의제 등 논의



오는 25일 한미 정상회담 개최가 유력한 가운데 양국이 세부 일정을 조율하고 있습니다. 관세협상 세부 내용과 안보 의제가 중요하게 다뤄질 전망입니다.



“김여정 대미 담화에 주목…싱가포르 성명에 전념”



미국 국무부 고위 관료가 김여정 북한 노동당 부부장의 최근 담화를 주목하고 있다고 말했습니다. 한반도 비핵화 등을 담은 싱가포르 성명 원칙에 여전히 전념하고 있다고도 강조했습니다.



