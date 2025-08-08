뉴스광장

‘목걸이는 어머니 환갑 선물?’…또 뒤집힌 김건희 해명

입력 2025.08.08 (07:06) 수정 2025.08.08 (07:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
尹 체포영장 집행 재시도 또 불발…“부상 우려”

尹 체포영장 집행 재시도 또 불발…“부상 우려”

다음
[앵커]

또다른 목걸이 의혹이죠.

나토 순방 때 김 여사가 착용한 목걸이에 대한 김건희 여사의 해명은 특검 조사에서 또 바뀌었습니다.

네 차례나 말을 바꾼 겁니다.

특검은 김 여사 측이 거짓 해명을 했을 가능성에 주목하고 있습니다.

배지현 기자가 보도합니다.

[리포트]

3년 전 나토 순방 당시 김건희 여사가 착용한 이 목걸이.

진품이라면 6천만 원대 고가 목걸입니다.

2천만 원대 티파니 앤 코 브로치, 천만 원대 까르띠에 팔찌도 착용했습니다.

공직자 재산 신고 대상인 각 500만 원이 넘는 고가 장신구인데도, 신고한 적 없어 논란이 일었습니다.

이때 대통령실 관계자는 "현지에서 빌렸다"는 최초 해명을 내놨다가, 다시 "지인에게 빌렸다"고 말을 바꿨습니다.

3년 뒤 이 문제는 검찰 수사로 이어집니다.

그러자 지난 5월 김 여사 측은 "직접 구매한 모조품으로 모두 잃어버렸다"는 취지로 진술서를 제출했습니다.

그런데, 특검팀이 돌연 이 목걸이를 김 여사 오빠의 장모 집에서 찾아냅니다.

["(목걸이 몇 점 압수하셨나요. 팔찌도 혹시 발견하셨나요?) …."]

특검팀의 감정 의뢰 결과 '모조품'으로 판명 났습니다.

이에 '진품 바꿔치기' 의혹이 일자, 김 여사는 특검 조사에서 또다시 해명을 뒤집었습니다.

"2005년~2007년 사이 모친 환갑 선물로 홍콩에서 모조품 목걸이를 홍콩 달러로 구매했다"고 진술한 겁니다.

그런데 확인 결과, 해당 목걸이 정품은 김 여사 측이 주장한 구매 시기 한참 후인 2015년 발매됐습니다.

[해당 브랜드 관계자/음성변조 : "말씀 주신 레퍼런스 넘버 제품의 경우에는 2015년도 11월에 최초 출시된 제품이 맞다고 확인이 되었습니다."]

수사팀은 진술 번복과 목걸이를 숨긴 행위가 '증거를 인멸할 우려'에 해당한다고 구속 영장 청구서에 담았습니다.

KBS 뉴스 배지현입니다.

영상편집:박주연/그래픽:김성일 채상우

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘목걸이는 어머니 환갑 선물?’…또 뒤집힌 김건희 해명
    • 입력 2025-08-08 07:06:23
    • 수정2025-08-08 07:11:50
    뉴스광장
[앵커]

또다른 목걸이 의혹이죠.

나토 순방 때 김 여사가 착용한 목걸이에 대한 김건희 여사의 해명은 특검 조사에서 또 바뀌었습니다.

네 차례나 말을 바꾼 겁니다.

특검은 김 여사 측이 거짓 해명을 했을 가능성에 주목하고 있습니다.

배지현 기자가 보도합니다.

[리포트]

3년 전 나토 순방 당시 김건희 여사가 착용한 이 목걸이.

진품이라면 6천만 원대 고가 목걸입니다.

2천만 원대 티파니 앤 코 브로치, 천만 원대 까르띠에 팔찌도 착용했습니다.

공직자 재산 신고 대상인 각 500만 원이 넘는 고가 장신구인데도, 신고한 적 없어 논란이 일었습니다.

이때 대통령실 관계자는 "현지에서 빌렸다"는 최초 해명을 내놨다가, 다시 "지인에게 빌렸다"고 말을 바꿨습니다.

3년 뒤 이 문제는 검찰 수사로 이어집니다.

그러자 지난 5월 김 여사 측은 "직접 구매한 모조품으로 모두 잃어버렸다"는 취지로 진술서를 제출했습니다.

그런데, 특검팀이 돌연 이 목걸이를 김 여사 오빠의 장모 집에서 찾아냅니다.

["(목걸이 몇 점 압수하셨나요. 팔찌도 혹시 발견하셨나요?) …."]

특검팀의 감정 의뢰 결과 '모조품'으로 판명 났습니다.

이에 '진품 바꿔치기' 의혹이 일자, 김 여사는 특검 조사에서 또다시 해명을 뒤집었습니다.

"2005년~2007년 사이 모친 환갑 선물로 홍콩에서 모조품 목걸이를 홍콩 달러로 구매했다"고 진술한 겁니다.

그런데 확인 결과, 해당 목걸이 정품은 김 여사 측이 주장한 구매 시기 한참 후인 2015년 발매됐습니다.

[해당 브랜드 관계자/음성변조 : "말씀 주신 레퍼런스 넘버 제품의 경우에는 2015년도 11월에 최초 출시된 제품이 맞다고 확인이 되었습니다."]

수사팀은 진술 번복과 목걸이를 숨긴 행위가 '증거를 인멸할 우려'에 해당한다고 구속 영장 청구서에 담았습니다.

KBS 뉴스 배지현입니다.

영상편집:박주연/그래픽:김성일 채상우
배지현
배지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.