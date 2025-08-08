주말 남부에 많은 비…오늘 낮기온 서울 32도

전국에 가끔 구름 많다가 오후 들어 차차 흐려지겠습니다.



제주도는 오늘 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



오전부터 저녁 사이 강원도와 경북에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



주말인 내일과 모레는 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도를 제외한 전국에 비가 오겠습니다.



토요일과 일요일 사이 예상 강수량은 충청권 5~40mm, 제주도와 남부 지방 최대 100mm 이상입니다.



특히 광주.전남 지역의 경우 많게는 150mm 이상 집중호우가 쏟아지는 곳도 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울과 전주 32도, 대구 33도 등으로 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 제주 남쪽 먼바다에서 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠습니다.



당분간 남쪽 해안에는 높은 너울이 몰려올 때가 있겠습니다.



다음 주는 월요일 남부 지방, 화요일 전국에 비 소식이 있겠습니다.



