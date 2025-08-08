“2개에 25파운드”…마약조직 소탕에 결정적 단서 된 ‘앵무새’ [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?



첫 번째는 영국 마약 조직 소탕 작전에 결정적 역할을 한 앵무새입니다.



주인 팔에 서 있는 노란색 앵무새.



["두 개에 25파운드 (two for 25). (두 개에 25파운드.)"]



단순히 주인의 말을 따라 배우는 모습이지만.



사실 이 앵무새, 마약 조직 소탕에 결정적 단서를 제공한 주인공으로 드러나면서 화제가 되고 있습니다.



최근 영국 랭커셔주 경찰은 한 마약범의 집을 급습했는데요.



압수 물품을 조사하던 중 그의 여자 친구 휴대전화에서 애완 앵무새가 마약 거래 시 사용하는 암호를 따라 하는 장면과 마약 판매대금으로 보이는 돈뭉치를 가지고 노는 영상 등을 발견했다고 합니다.



이를 단서로 수사를 확대한 경찰은 두 사람을 포함해 마약 조직원 15명을 체포했고, 이들에게 선고된 형량을 모두 합하면 100년이 넘는다고 합니다.



