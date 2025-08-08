뉴스광장

열차 충돌 후 두 동강…간발의 차로 목숨 건진 버스 승객들 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.08 (07:34) 수정 2025.08.08 (07:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“2개에 25파운드”…마약조직 소탕에 결정적 단서 된 ‘앵무새’ [잇슈 SNS]

“2개에 25파운드”…마약조직 소탕에 결정적 단서 된 ‘앵무새’ [잇슈 SNS]
어둠 속에도 빛나…여름밤 물들인 이색 ‘야광 야구’ [잇슈 SNS]

어둠 속에도 빛나…여름밤 물들인 이색 ‘야광 야구’ [잇슈 SNS]

다음
저녁 시간 버스 안에 승객들이 타고 있습니다.

그 순간 앞 좌석에서 있던 사람이 벌떡 일어나 황급히 뒤쪽으로 달아나는데요.

곧이어 엄청난 굉음과 함께 버스 뒷부분이 눈앞에서 사라져 버립니다.

지난달 말 브라질 쿠리치바시 거리에서 이중 굴절 버스가 열차와 충돌했습니다.

버스 운전사가 일시 정지 표시를 무시하고 철길 건널목을 지나려다 사고가 난 것으로 조사됐는데요.

열차 기관사가 급하게 비상 브레이크를 작동시켰지만 제때 멈추지 못했고, 충돌한 버스는 그 자리에서 두 동강이 났다고 합니다.

당시 버스에는 25명이 타고 있었는데요.

이 사고로 10여 명이 다쳤지만, 천만다행으로 열차가 버스 연결 부위에 충돌하면서 사망자는 없었다고 합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 열차 충돌 후 두 동강…간발의 차로 목숨 건진 버스 승객들 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-08 07:34:25
    • 수정2025-08-08 07:42:13
    뉴스광장
저녁 시간 버스 안에 승객들이 타고 있습니다.

그 순간 앞 좌석에서 있던 사람이 벌떡 일어나 황급히 뒤쪽으로 달아나는데요.

곧이어 엄청난 굉음과 함께 버스 뒷부분이 눈앞에서 사라져 버립니다.

지난달 말 브라질 쿠리치바시 거리에서 이중 굴절 버스가 열차와 충돌했습니다.

버스 운전사가 일시 정지 표시를 무시하고 철길 건널목을 지나려다 사고가 난 것으로 조사됐는데요.

열차 기관사가 급하게 비상 브레이크를 작동시켰지만 제때 멈추지 못했고, 충돌한 버스는 그 자리에서 두 동강이 났다고 합니다.

당시 버스에는 25명이 타고 있었는데요.

이 사고로 10여 명이 다쳤지만, 천만다행으로 열차가 버스 연결 부위에 충돌하면서 사망자는 없었다고 합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.