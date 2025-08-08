뉴스광장(전주)

‘주민 주도’ 청주-청원 통합…완주-전주 통합도 상생 노력 절실

입력 2025.08.08 (07:34) 수정 2025.08.08 (09:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 전북 오프닝]

[뉴스광장 전북 오프닝]
김의겸 새만금청장 “새만금 대전환 필요…연내 RE100 지정 목표”

김의겸 새만금청장 “새만금 대전환 필요…연내 RE100 지정 목표”

다음
[앵커]

완주-전주 통합 논의가 TV 토론 등을 거치며 보다 활발해지고 있습니다.

충북 청주-청원 통합은 주민투표 방식을 거친 첫 통합 사례인데요,

주민들이 주도한 통합 논의가 결정적이었다는 분석입니다.

박웅 기자가 다녀왔습니다.

[리포트]

1994년부터 시도된 충북 청주시와 청원군의 행정 통합.

주민이나 의회의 반대로 세 차례 실패를 겪었습니다.

그리고 2010년, 지방선거에서 당선된 충북도지사와 청주시장, 청원군수가 함께 공약으로 추진하며 불씨를 되살렸습니다.

네 번째 통합 논의는 정치권과 행정 주도 통합 방식에서 벗어났습니다.

통합에 찬성하는 청주와 청원 주민들은 통합추진위원회를 구성했습니다.

시내버스 요금 단일화, 혐오시설 입지 선정에 주민 의사 반영, 농업 부서 신설 등 75개 상생발전 방안에 합의했습니다.

[남기용/청주시 상생발전위원장 : "공무원 진급은 청원군 출신이 8년간 퇴직을 하면 청원군 출신이 그 자리를 승계하는 (내용을) 합의 사항에 넣었습니다. 티오(정원)를 만들 수 있는 한 만들어서 진급을 한 승급씩 올려서 준비를 하나하나 했습니다. 그러다 보니까 공무원 노조에서도 반대를 안 했고…."]

청원군과 청주시의 통합 찬반을 묻는 청원군민 주민투표에서는 과반이 넘는 찬성 여론이 나왔습니다.

[이종윤/당시 청원군수 : "현명한 선택을 해주신 우리 16만 청원군민들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다."]

정부는 통합 재정지원 특례에 따라 청주시에 모두 2천여억 원을 지급할 예정.

주로 통합 시청사 건립이나 옛 청원 지역 개발에 쓰입니다.

[신승렬/청주시민 : "시내버스라든가 이런 노선들도 많이 늘어나고. 그전에는 외곽도로 가는 건 많지 않았어요. 통합되면서 많이 늘어났죠."]

특히 75개 상생사업이 제대로 지켜지고 있는지 점검해 두 지역의 신뢰를 유지하는데 노력하고 있습니다.

[임은수/청주시 상생소통담당관 : "이것이 잘되고 있는지 안 되고 있는지를 감시하는 기능이 필요하잖아요, 그 기능을 상생발전위원회라고 해서…. 이분들이 10년간 한 번도 빠지지 않고 분기마다 계속 점검하고 잘 지켜지고 있는지 감시하고…."]

청주-청원 통합 사례와 여러 면에서 비슷한 구도에 놓인 완주-전주 통합 논의.

활발한 주민 참여와 상생 발전 청사진에 대한 공감대 형성 여부가 성패를 가를 전망입니다.

KBS 뉴스 박웅입니다.

촬영기자:신재복

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘주민 주도’ 청주-청원 통합…완주-전주 통합도 상생 노력 절실
    • 입력 2025-08-08 07:34:44
    • 수정2025-08-08 09:52:52
    뉴스광장(전주)
[앵커]

완주-전주 통합 논의가 TV 토론 등을 거치며 보다 활발해지고 있습니다.

충북 청주-청원 통합은 주민투표 방식을 거친 첫 통합 사례인데요,

주민들이 주도한 통합 논의가 결정적이었다는 분석입니다.

박웅 기자가 다녀왔습니다.

[리포트]

1994년부터 시도된 충북 청주시와 청원군의 행정 통합.

주민이나 의회의 반대로 세 차례 실패를 겪었습니다.

그리고 2010년, 지방선거에서 당선된 충북도지사와 청주시장, 청원군수가 함께 공약으로 추진하며 불씨를 되살렸습니다.

네 번째 통합 논의는 정치권과 행정 주도 통합 방식에서 벗어났습니다.

통합에 찬성하는 청주와 청원 주민들은 통합추진위원회를 구성했습니다.

시내버스 요금 단일화, 혐오시설 입지 선정에 주민 의사 반영, 농업 부서 신설 등 75개 상생발전 방안에 합의했습니다.

[남기용/청주시 상생발전위원장 : "공무원 진급은 청원군 출신이 8년간 퇴직을 하면 청원군 출신이 그 자리를 승계하는 (내용을) 합의 사항에 넣었습니다. 티오(정원)를 만들 수 있는 한 만들어서 진급을 한 승급씩 올려서 준비를 하나하나 했습니다. 그러다 보니까 공무원 노조에서도 반대를 안 했고…."]

청원군과 청주시의 통합 찬반을 묻는 청원군민 주민투표에서는 과반이 넘는 찬성 여론이 나왔습니다.

[이종윤/당시 청원군수 : "현명한 선택을 해주신 우리 16만 청원군민들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다."]

정부는 통합 재정지원 특례에 따라 청주시에 모두 2천여억 원을 지급할 예정.

주로 통합 시청사 건립이나 옛 청원 지역 개발에 쓰입니다.

[신승렬/청주시민 : "시내버스라든가 이런 노선들도 많이 늘어나고. 그전에는 외곽도로 가는 건 많지 않았어요. 통합되면서 많이 늘어났죠."]

특히 75개 상생사업이 제대로 지켜지고 있는지 점검해 두 지역의 신뢰를 유지하는데 노력하고 있습니다.

[임은수/청주시 상생소통담당관 : "이것이 잘되고 있는지 안 되고 있는지를 감시하는 기능이 필요하잖아요, 그 기능을 상생발전위원회라고 해서…. 이분들이 10년간 한 번도 빠지지 않고 분기마다 계속 점검하고 잘 지켜지고 있는지 감시하고…."]

청주-청원 통합 사례와 여러 면에서 비슷한 구도에 놓인 완주-전주 통합 논의.

활발한 주민 참여와 상생 발전 청사진에 대한 공감대 형성 여부가 성패를 가를 전망입니다.

KBS 뉴스 박웅입니다.

촬영기자:신재복
박웅
박웅 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.