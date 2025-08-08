무더위 속 경북 곳곳 소나기…대구 낮 33도
입력 2025.08.08 (07:38) 수정 2025.08.08 (09:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구와 경북 10개 시군에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 경북 일부 지역엔 소나기가 내리겠습니다.
예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.
낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.
예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.
낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 무더위 속 경북 곳곳 소나기…대구 낮 33도
-
- 입력 2025-08-08 07:38:44
- 수정2025-08-08 09:35:29
대구와 경북 10개 시군에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 경북 일부 지역엔 소나기가 내리겠습니다.
예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.
낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.
예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.
낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.
-
-
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr최보규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.