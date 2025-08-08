뉴스광장

운항 개시 한달 남았는데…‘한강버스’ 2척 뿐

입력 2025.08.08 (07:42) 수정 2025.08.08 (07:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

소비쿠폰, 생활밀착업종에 주로 썼다…사용처 1위는 음식점

소비쿠폰, 생활밀착업종에 주로 썼다…사용처 1위는 음식점
‘무료 대여’ 양산 인기지만…절반은 안 돌아와

‘무료 대여’ 양산 인기지만…절반은 안 돌아와

다음
[앵커]

수상 대중교통 시대를 열겠다며 서울시가 대대적으로 홍보해 온 '한강버스', 정식 운항 개시일이 다음달 18일로 확정된 걸로 KBS 취재결과 확인됐습니다.

문제는 정식 개통을 한달 여 앞둔 지금까지도 확보된 선박이 전체 12척 가운데 2척 뿐이라는 겁니다.

이대로 운항을 시작해도 될까요.

정연욱 기자입니다.

[리포트]

지난해 11월 실물이 처음 공개된 수상 대중교통 '한강버스'.

당시 서울시가 밝힌 운항 시작 시점은 올해 3월이었습니다.

[오세훈/서울시장/지난해 11월 25일 : "전 세계 어느 도시에서도 즐길 수 없는 양안의 멋진 풍경을 즐겨라 하는 이야기를 하게 될 겁니다."]

하지만 이 계획은 지켜지지 못했고, 개통 시기는 잇따라 미뤄졌습니다.

서울시는 오는 9월 개통을 공언하면서도 정확한 날짜를 공개하지 않고 있는데, 내부적으로는 개통일을 다음달 18일로 확정한 걸로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.

사업 초기 계획보다 11개월이 늦어진 건데, 선박 건조 지연이 원인이었습니다.

[오세훈/서울시장/지난달 16일 : "그 정도 사이즈의 배를 건조할 능력을 가진, 건조하는 업체를 찾기가 어려운 게 한국적인 현실이었고."]

지연된 일정에 정상 개통이 가능할지도 미지수입니다.

운항 예정일이 한달 여 앞으로 다가왔지만, 현재까지 확보된 한강버스는 전체 12척 가운데 체험 운항에 투입된 2척 뿐입니다.

지난 6월 인수 예정이었던 선박 4척은 이번달 말, 지난달 인수 예정이었던 2척은 다음 달 초로 인수일이 또다시 연기된 겁니다.

선박 인수 뒤에도 점검 운항과 최종 시운전 등을 반드시 거쳐야 하는데, 일정이 빠듯해 정상적인 점검 과정을 거칠 수 있을지 우려가 나옵니다.

서울시는 "선박 건조업체가 있는 경남 지역에 최근 폭우가 잇따른데다 업체 인력이 부족해 선박 검사가 예정보다 늦어졌다"며 현재까지는 다음달 18일로 예정된 운항 개시일을 연기할 계획은 없다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

영상편집:고응용/그래픽:김지훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 운항 개시 한달 남았는데…‘한강버스’ 2척 뿐
    • 입력 2025-08-08 07:42:52
    • 수정2025-08-08 07:46:14
    뉴스광장
[앵커]

수상 대중교통 시대를 열겠다며 서울시가 대대적으로 홍보해 온 '한강버스', 정식 운항 개시일이 다음달 18일로 확정된 걸로 KBS 취재결과 확인됐습니다.

문제는 정식 개통을 한달 여 앞둔 지금까지도 확보된 선박이 전체 12척 가운데 2척 뿐이라는 겁니다.

이대로 운항을 시작해도 될까요.

정연욱 기자입니다.

[리포트]

지난해 11월 실물이 처음 공개된 수상 대중교통 '한강버스'.

당시 서울시가 밝힌 운항 시작 시점은 올해 3월이었습니다.

[오세훈/서울시장/지난해 11월 25일 : "전 세계 어느 도시에서도 즐길 수 없는 양안의 멋진 풍경을 즐겨라 하는 이야기를 하게 될 겁니다."]

하지만 이 계획은 지켜지지 못했고, 개통 시기는 잇따라 미뤄졌습니다.

서울시는 오는 9월 개통을 공언하면서도 정확한 날짜를 공개하지 않고 있는데, 내부적으로는 개통일을 다음달 18일로 확정한 걸로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.

사업 초기 계획보다 11개월이 늦어진 건데, 선박 건조 지연이 원인이었습니다.

[오세훈/서울시장/지난달 16일 : "그 정도 사이즈의 배를 건조할 능력을 가진, 건조하는 업체를 찾기가 어려운 게 한국적인 현실이었고."]

지연된 일정에 정상 개통이 가능할지도 미지수입니다.

운항 예정일이 한달 여 앞으로 다가왔지만, 현재까지 확보된 한강버스는 전체 12척 가운데 체험 운항에 투입된 2척 뿐입니다.

지난 6월 인수 예정이었던 선박 4척은 이번달 말, 지난달 인수 예정이었던 2척은 다음 달 초로 인수일이 또다시 연기된 겁니다.

선박 인수 뒤에도 점검 운항과 최종 시운전 등을 반드시 거쳐야 하는데, 일정이 빠듯해 정상적인 점검 과정을 거칠 수 있을지 우려가 나옵니다.

서울시는 "선박 건조업체가 있는 경남 지역에 최근 폭우가 잇따른데다 업체 인력이 부족해 선박 검사가 예정보다 늦어졌다"며 현재까지는 다음달 18일로 예정된 운항 개시일을 연기할 계획은 없다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

영상편집:고응용/그래픽:김지훈
정연욱
정연욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.