강원, 소비쿠폰 지급률 100% 도전

강원도가 민생 회복 소비쿠폰 지급률 100% 달성을 목표로 다양한 사업을 추진합니다.



이에 따라, 공무원들이 거동이 불편한 고령자와 장애인을 찾아가 쿠폰 지급 신청을 받는 '찾아가는 신청' 제도를 운영합니다.



또, 이달(8월) 17일까지 소비 쿠폰 소비 촉진 주간을 운영하고, 전통시장, 지역축제와 연계한 소비 쿠폰 사용을 독려합니다.



이달(8월) 5일 기준, 강원 소비 쿠폰 지급률은 94%를 넘었습니다.



