강원교육청-항공고, 기술인재 육성 업무협약

강원도교육청은 어제(7일) 교육청에서 항공분야 기술인재 육성을 위한 다자간 업무협약을 체결했습니다.



협약 참여 기관은 한국항공고등학교와 산림청 산림항공본부, 태백시입니다.



이들은 우수 기업과의 산학협력, 시설과 장비 교육 등 항공분야 인재 양석을 위해 협력합니다.



특히, 산림항공본부는 항공기와 각종 장비를 활용한 실무형 교육을 통해 학생들의 진로 탐색에 도움을 줄 예정입니다.



