강원연구원장 배상근, 강개공 사장 김태헌 추천

강원도 산하 양대 기관의 신임 기관장 후보가 결정됐습니다.



강원연구원은 신임 원장 후보자로 배상근 전 한국경제인협회 전무를 추천했습니다.



배 후보자는 연세대학교 사학과 출신으로 산업연구원 연구위원을 역임했습니다.



강원개발공사 신임 사장 후보론 김태헌 강개공 사업본부장이 선정됐습니다.



김 사장은 성수고등학교와 강원대 토목공학과를 졸업했습니다.



강원연구원장과 강개공 사장은 다음 달(9월) 강원도의회 인사청문특별위원회를 거쳐 최종 확정됩니다.



