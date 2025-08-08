김시우, PGA 투어 플레이오프 1차전 첫날 6위…임성재 48위

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 첫 대회인 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2천만달러) 첫날 상위권에 이름을 올렸다.



김시우는 8일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70·7천288야드)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 6개를 잡아내고 보기 하나를 기록해 5언더파 65타를 쳤다.



김시우는 단독 선두에 오른 악샤이 바티아(미국·8언더파 62타)에게 3타 뒤진 6위로 대회를 시작했다.



PGA 투어는 지난주 열린 윈덤 챔피언십으로 2025 정규시즌을 마치고 이번 주부터 플레이오프 3개 대회를 치른다.



정규시즌 페덱스컵 랭킹 70위 안에 든 선수들로 페덱스 세인트주드 챔피언십을 치른 이후 50명을 추려 2차전인 BMW 챔피언십에서 경쟁하고, 최종전인 투어 챔피언십엔 30명만 나갈 수 있다.



이번 시즌 26개 대회에 출전해 두 차례 톱10에 진입하는 등 페덱스컵 랭킹 46위로 플레이오프에 진입한 김시우는 첫날 선전하며 2차전 BMW 챔피언십 진출의 청신호를 켰다.



김시우가 현재 성적을 유지한다면 페덱스컵 랭킹을 30위권까지 끌어올려 BMW 챔피언십까지 무난하게 나설 수 있고, 투어 챔피언십 출전도 노려볼 수 있다.



최근 3개 대회 연속 컷 탈락으로 흐름이 좋지 않았던 김시우는 이날 특히 후반 맹타를 휘두르며 분위기를 바꿀 발판을 마련했다.



경기 초반 파를 지키다가 7번 홀(파4) 보기로 주춤했으나 이후 8번 홀(파3)에서 티샷을 홀 1.8ｍ 정도에 붙이며 첫 버디를 낚아 만회했고 후반에 버디만 5개를 쓸어 담았다.



페덱스컵 29위로 플레이오프에 오른 임성재는 버디 3개를 솎아냈으나 보기 2개와 더블보기 하나를 곁들여 1오버파 71타에 그쳐 공동 48위로 대회를 시작했다.



PGA 투어 통산 2승의 바티아는 이날 이글 하나와 버디 7개, 보기 하나를 묶어 리더보드 맨 위에 이름을 올렸다.



정규시즌에서 3차례 톱10에 진입해 페덱스컵 랭킹 45위로 플레이오프에 나선 바티아는 우승하면 4위까지 껑충 뛸 수 있다.



토미 플리트우드(잉글랜드)가 한 타 차 2위(7언더파 63타)에 올랐고, 저스틴 로즈와 해리 홀(이상 잉글랜드), 버드 컬리(미국)가 공동 3위(6언더파 64타) 그룹을 형성했다.



세계랭킹과 페덱스컵 순위 모두 1위를 달리는 스코티 셰플러(미국)는 버디 4개와 보기 하나로 3언더파 67타를 쳐 공동 12위로 1라운드를 마쳤다.



잰더 쇼플리와 저스틴 토머스(이상 미국) 등이 공동 20위(2언더파 68타), 조던 스피스(미국)와 이 대회 지난해 우승자 마쓰야마 히데키(일본) 등은 공동 27위(1언더파 69타)에 자리했다.



