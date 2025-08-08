전북 민생회복 소비쿠폰 지급률 95%

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

전북 지역 민생회복 소비쿠폰 지급률이 95퍼센트를 기록하고 있습니다.



지급 대상인 171만여 명 가운데 162만여 명이 받았고, 지급액은 3천3백70여 억 원입니다.



특히 신용·체크카드 등 온라인으로 발급된 소비쿠폰 가운데 1,072억원이 실제 소비로 이어져 지역 상권 활성화에 기여한 것으로 분석됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!