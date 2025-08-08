전북 민생회복 소비쿠폰 지급률 95%
입력 2025.08.08 (08:02)
전북 지역 민생회복 소비쿠폰 지급률이 95퍼센트를 기록하고 있습니다.
지급 대상인 171만여 명 가운데 162만여 명이 받았고, 지급액은 3천3백70여 억 원입니다.
특히 신용·체크카드 등 온라인으로 발급된 소비쿠폰 가운데 1,072억원이 실제 소비로 이어져 지역 상권 활성화에 기여한 것으로 분석됐습니다.
