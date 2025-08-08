국토부 투자선도·맞춤 지원…전주 등 전북 4곳 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국토부가 올해 지역개발사업 투자선도지구로 전북에선 전주와 남원 2곳을 선정했습니다.



전주는 전시컨벤션센터 등 마이스(MICE) 산업 기반 구축, 남원은 드론·스마트농업 등 신산업 거점 육성이 각각 추진되며, 투자선도지구엔 조세 감면과 용적률 완화 등의 혜택이 주어집니다.



지역 수요 맞춤 지원엔 장수 방화동 국민 관광지 활성화 사업과 정읍 새암달빛광장 조성 사업이 선정됐습니다.



