국토부 투자선도·맞춤 지원…전주 등 전북 4곳 선정

입력 2025.08.08 (08:03) 수정 2025.08.08 (09:54)

국토부가 올해 지역개발사업 투자선도지구로 전북에선 전주와 남원 2곳을 선정했습니다.

전주는 전시컨벤션센터 등 마이스(MICE) 산업 기반 구축, 남원은 드론·스마트농업 등 신산업 거점 육성이 각각 추진되며, 투자선도지구엔 조세 감면과 용적률 완화 등의 혜택이 주어집니다.

지역 수요 맞춤 지원엔 장수 방화동 국민 관광지 활성화 사업과 정읍 새암달빛광장 조성 사업이 선정됐습니다.

국토부가 올해 지역개발사업 투자선도지구로 전북에선 전주와 남원 2곳을 선정했습니다.

전주는 전시컨벤션센터 등 마이스(MICE) 산업 기반 구축, 남원은 드론·스마트농업 등 신산업 거점 육성이 각각 추진되며, 투자선도지구엔 조세 감면과 용적률 완화 등의 혜택이 주어집니다.

지역 수요 맞춤 지원엔 장수 방화동 국민 관광지 활성화 사업과 정읍 새암달빛광장 조성 사업이 선정됐습니다.
