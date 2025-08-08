전주시, 2029년까지 거점형 정원 6개 조성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전주시는 2천29년까지 200억 원을 들여 정원도시 조성사업을 추진합니다.



전주월드컵경기장 등 6곳에 거점형 정원을 만들고, 정원과 관련한 인재양성센터 등도 건립할 계획입니다.



