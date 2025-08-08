전주시, 2029년까지 거점형 정원 6개 조성
입력 2025.08.08 (08:09) 수정 2025.08.08 (09:55)
전주시는 2천29년까지 200억 원을 들여 정원도시 조성사업을 추진합니다.
전주월드컵경기장 등 6곳에 거점형 정원을 만들고, 정원과 관련한 인재양성센터 등도 건립할 계획입니다.
전주월드컵경기장 등 6곳에 거점형 정원을 만들고, 정원과 관련한 인재양성센터 등도 건립할 계획입니다.
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr유진휘 기자의 기사 모음
