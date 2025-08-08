환경단체 “광주천 대심도 빗물 터널 추진 중단해야”
입력 2025.08.08 (08:12) 수정 2025.08.08 (09:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
환경부가 광주천 하류에 추진 중인 대심도 빗물 터널 사업과 관련해, 실효성이 떨어진다는 주장이 나오는 등 논란이 일고 있습니다.
광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.
환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.
광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.
환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 환경단체 “광주천 대심도 빗물 터널 추진 중단해야”
-
- 입력 2025-08-08 08:12:07
- 수정2025-08-08 09:40:45
환경부가 광주천 하류에 추진 중인 대심도 빗물 터널 사업과 관련해, 실효성이 떨어진다는 주장이 나오는 등 논란이 일고 있습니다.
광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.
환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.
광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.
환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.