울주 영화초에 복합 공간 ‘아동다돔센터’ 건립

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산 울주군 영화초등학교에 교육청과 자치단체가 협력해 교육과 돌봄을 제공하는 복합 공간인 '아동다돔센터'가 들어섭니다.



센터 건물은 지하 1층, 지상 4층 규모로, 사업비는 250억 원가량입니다.



교육부 공모로 선정되는 학교 복합시설 건립은 2023년 동구 남목초등학교에 이어 울산에서 두 번째입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!